Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера

«Я благодарна за поддержку, которую коллеги и члены партии оказали мне в последние дни», - сказала она.

По словам Пател, ее внимание будет, как и ранее, сконцентрировано на «увеличении числа полицейских на улицах, поддержке наших прекрасных служб безопасности для спокойствия нашей страны и контроле наших границ».

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, которые необходимы для участия в первом туре выборов премьер-министра страны.

