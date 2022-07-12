Глава МВД Британии Пател отказалась от выдвижения на пост премьера

Глава МВД Британии Прити Пател решила не выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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«Я благодарна за поддержку, которую коллеги и члены партии оказали мне в последние дни», - сказала она.

По словам Пател, ее внимание будет, как и ранее, сконцентрировано на «увеличении числа полицейских на улицах, поддержке наших прекрасных служб безопасности для спокойствия нашей страны и контроле наших границ».

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, которые необходимы для участия в первом туре выборов премьер-министра страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобритания
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