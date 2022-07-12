Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии

Отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что Лиз Трасс не станет премьер-министром Великобритании, так как раньше она выступала за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, а консерваторы не хотят такого лидера партии.

