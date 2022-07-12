Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голосов от консерваторов в парламенте, которые необходимы для участия в первом туре выборов премьер-министра страны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду Трасс.
Отмечается, что на основании публичных заявлений порог для участия в первом туре завтрашнего голосования также преодолели экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что Лиз Трасс не станет премьер-министром Великобритании, так как раньше она выступала за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, а консерваторы не хотят такого лидера партии.
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