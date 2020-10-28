Глава МВД Белоруссии объяснил условия применения милицией боевого оружия

Милиция в Белоруссии будет применять огнестрельное оружие в случае диверсий, терактов и нападений на силовиков, приводит РИА Новости слова главы МВД республики Юрия Караева.

«Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия», - приводит агентство слова Караева.

«В армию или на улицу». Лукашенко призвал отчислять студентов за протесты

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии террористами.

Лукашенко отметил, что протестующие в Белоруссии перешли «красную линию» и начали блокировать автоматику на железных дорогах и замыкать рельсы, перерезали в Минске несколько светофоров. Эти действия Лукашенко назвал «действиями организованных преступных групп с признаками терроризма».

Протесты в Белоруссии начались после объявления 9 августа результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В ряде СМИ сообщали о жестоком избиении протестующих. Как минимум 1,3 тысячи активистов получили травмы. Протесты продолжаются до сих пор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
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