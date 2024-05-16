Медведев: Покушение на Фицо - квинтэссенция русофобской Европы
Мужчина, напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, является маргиналом от интеллигенции, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской», - написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил Медвев, Фицо, олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью. При этом премьер-министру Словакии следовало бы больше заботиться о собственной безопасности.
Ранее неизвестный в городе Гандлова несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, политик получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Представители словацких властей заявили, что покушение совершено по политическим мотивам, напоминает «Радиоточка НСН».
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