Медведев: Покушение на Фицо - квинтэссенция русофобской Европы

Мужчина, напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, является маргиналом от интеллигенции, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской», - написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил Медвев, Фицо, олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью. При этом премьер-министру Словакии следовало бы больше заботиться о собственной безопасности.

Ранее неизвестный в городе Гандлова несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, политик получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Представители словацких властей заявили, что покушение совершено по политическим мотивам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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