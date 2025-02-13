Глава МО Германии заявил, что Трамп пошел на уступки России

Перед встречей глав военных ведомств стран НАТО он указал, что, по его мнению, следовало говорить о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе, либо «о возможных потерях территорий за столом переговоров».

«Мне ясно, и в этом нет никаких сомнений, что Европа должна быть вовлечена в переговоры», - добавил Писториус.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что США своими действиями посылают «очень разные сигналы», в связи с чем Европе следует вступить в интенсивные переговоры по Украине, сообщает RT.

