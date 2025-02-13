Глава МО Германии заявил, что Трамп пошел на уступки России
Администрация президента США Дональда Трампа «публично пошла на уступки» России ещё до начала переговоров по Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Перед встречей глав военных ведомств стран НАТО он указал, что, по его мнению, следовало говорить о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе, либо «о возможных потерях территорий за столом переговоров».
«Мне ясно, и в этом нет никаких сомнений, что Европа должна быть вовлечена в переговоры», - добавил Писториус.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что США своими действиями посылают «очень разные сигналы», в связи с чем Европе следует вступить в интенсивные переговоры по Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru