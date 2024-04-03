Глава МО Франции в разговоре с Шойгу заявил о готовности к диалогу по Украине

В ходе переговоров министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню отмечена готовность к диалогу по Украину, сообщило Минобороны РФ.

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«Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе», - заявили в ведомстве.

Минобороны указало на бессмысленность проведения встречи в Женеве по Украине без участия России. Кроме того, Шойгу предупредил, что отправка французского контингента в страну создаст проблемы для самого Парижа, заявили в военном ведомстве.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон поручил Министерству обороны республики подготовить новый пакет военной помощи для Украины. В транш могут войти колесные танки AMX-10RC, БТР и ракеты «Мистраль», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:УкраинаФранцияМинобороны РФСергей Шойгу

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