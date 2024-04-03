Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину в апреле
Группа военнослужащих Франции может быть приведена в готовность уже в текущем месяце с целью переброски на Украину. Такие сроки назвала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, речь идёт о формировании французского Иностранного легиона, численностью до 1500 военных. Состав батальонно-тактической группы командование войскового соединения утвердило в начале марта, утверждает Захарова.
Издание The Wall Street Journal сообщило 3 апреля, что лидеры США и Германии отвергли идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предлагал занять по отношению к Москве позицию «стратегической двусмысленности» и перестать транслировать готовность соблюдать «красные линии». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», французский лидер пытался убедить в этом своих коллег в США и ФРГ в феврале в ходе конфиденциальных телефонных разговоров.
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