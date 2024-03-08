Глава МО Франции: участие военных Запада в боях на Украине не обсуждается

Он также подтвердил, что различные варианты действительно обсуждались.

«Но речь не идёт о войсках, которые будут участвовать в боевых действиях», — заключил он.

Ранее Лекорню заявил, что совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».