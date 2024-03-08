Глава МО Франции: участие военных Запада в боях на Украине не обсуждается
8 марта 202414:01
Обсуждаемая возможность отправки западных военных на Украину не предусматривает их участия в боях. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Он также подтвердил, что различные варианты действительно обсуждались.
«Но речь не идёт о войсках, которые будут участвовать в боевых действиях», — заключил он.
Ранее Лекорню заявил, что совместное с Францией производство оружия на Украине начнется летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru