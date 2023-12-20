Глава Минздрава Франции подал в отставку после принятия закона о миграции
Министр здравоохранения и профилактики Франции Орельен Руссо подал премьер-министру Элизабет Борн прошение об отставке. Об этом пишет газета Le Figaro.
Ранее французское Национальное собрание проголосовало за принятие законопроекта, ужесточающего миграционные правила, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Документ предусматривает в том числе упрощение высылки нелегалов, ужесточение условий получения соцпомощи для иммигрантов, введение ежегодных миграционных квот. При этом власти отмечали, что некоторые положения закона противоречат конституции Франции и будут пересмотрены либо отменены.
По данным Le Figaro, Руссо ранее заявлял о намерении уйти в отставку в случае принятия скандального законопроекта. В частности, глава минздрава выражал недовольство предусмотренным документом ограничением на помощь в съеме жилья для выходцев из-за пределов Евросоюза. Кроме того, Руссо не понравилось требование о залоге перед получением визы на случай покрытия возможной депортации, касающееся иностранных студентов.
Принято ли прошение министра об отставке, не уточняется.
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