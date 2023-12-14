Генсек правительства Японии объявил о своей отставке

«Есть разные мнения относительно средств ... партий. Из-за этого снижается доверие народа к политике. Есть разные указания и насчет моей собственной отчетности о политических средствах. Для того, чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру [Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности», — подчеркнул Мацуно.

Ранее из-за ситуации с откатами в партии ушли в отставку министры экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки, сельского, лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита, напоминает телеканал «360». В среду определились кандидаты на их должности. Нисимуру сменит экс-министр юстиции Кэн Сайто, Судзуки — бывший руководитель ведомства Такэаки Мацумура, Мияситу — экс-министр по делам восстановления регионов Тэцуси Сакамото. При этом пост генсека правительства займет бывший глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

