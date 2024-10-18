СМИ: Минюст предложил значительно повысить штрафы за экономические преступления
Министерство юстиции РФ предложило значительно повысить штрафы по 36 составам преступлений экономической направленности. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Источник агентства утверждает, что в соответствующем законопроекте предлагается установить штраф за уклонение от уплаты налогов в размере «от 500 тысяч до 1,5 млн рублей» (сейчас до 300 тысяч рублей).
Наказание за преднамеренное банкротство предлагется повысить почти в четыре раза — «от 800 тысяч до 2 млн рублей» (в настоящее время от 200 до 500 тысяч рублей).
Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, причинившее значительный ущерб. В случае принятия документа штрафы могут вырасти до 1,5 млн рублей.
«В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования», - заключил собеседник агентства.
Ранее глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко предложил облегчить процесс передачи осужденных иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru