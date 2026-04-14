Почему дефицит фисташек не приведет к росту цен на сладости

Рост цен на фисташки, оказывает влияние на кондитерскую отрасль, пишут «Известия» со ссылкой на юриста, основателя бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илью Русяева. Уточняется, что 94% мирового производства фисташек сосредоточено в трех странах — США, Иране и Турции. В Иране фиксируют снижение урожая на 11%, в Турции потери достигли почти 70% из-за неблагоприятной погоды. Производители вынуждены повышать цены, снижать долю фисташки в рецептуре или заменять ее другими орехами. Однако Кацнельсон опроверг подорожание кондитерских изделий.

«Используются цукаты, изюм, другие орехи - фундук, арахис, грецкие орехи, кедровые орехи и не только. Нет никаких ограничений по сырью. Кондитерские изделия не состоят только их орехов, они составляют в конечном изделии доли процентов. Поэтому все это к сырью не имеет никакого отношения и с ценой на продукцию никак не связано. Главная составляющая кондитерских изделий – сахар. Этого у нас в стране в избытке, так что все в порядке», - объяснил он.

По данным агентства Bloomberg, мировые цены на фисташки достигли пиковых значений за последние восемь лет. Среди ключевых причин - конфликт на Ближнем Востоке, который парализовал экспорт из Ирана, передает «Радиоточка НСН».

