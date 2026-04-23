В России могут сделать скачки на лошадях в упряжке национальным спортом
Помощник президента России Владимир Мединский предложил сделать «русскую тройку» — скачки на лошадях в упряжке — национальным видом спорта, сообщает ТАСС.
«Мне кажется, что образ тройки имеет большую связь одновременно с реальностью и ассоциативными смыслами России. И действительно, русская тройка как средство передвижения, средство сверхбыстрой связи, в свое время это сугубо российское изобретение, которое уходит, в общем, не так далеко в глубь веков», - заявил он.
Политик считает, что это должен быть «настоящий национальный вид спорта».
23 января, по решению комиссии Минспорта РФ, «русская тройка» была включена во Всероссийский реестр видов спорта.
Ранее Мединский отреагировал на запрет показа в Молдавии фильма Гайдая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России могут сделать скачки на лошадях в упряжке национальным спортом
- Бывший курский губернатор Смирнов обжаловал приговор за взятку
- Глава Минсельхоза: С фисташками проблем не будет
- В школах начали проводить уроки о вреде VPN
- СМИ: В Туапсе после пожара в морпорту выпала сажа
- Губернатор Шумков раскритиковал россиян, бегающих за отцом Маска и Уиткоффом
- Глава ГРУ: Переговоры между РФ, США и Украиной «заморожены»
- Песков прокомментировал атаку беспилотников на Сызрань
- Назван объем американского ядерного оружия в Европе
- В Госдуме оценили возможности ВСУ продолжать боевые действия