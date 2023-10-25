В Словакии назначили новое правительство во главе с Робертом Фицо
Лидер партии «Направление - социальная демократия» Роберт Фицо вступил в должность премьер-министра Словакии, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Братиславе.
Новый кабинет министров был официально назначен президентом страны Зузаной Чапутовой.
По итогам парламентских выборов партия Фицо создала коалицию вместе с партией «Голос – социальная демократия» и Словацкой национальной партией, которой принадлежит в парламенте республики 79 из 150 мест.
Ранее стало известно, что правительство Словакии прекратило военную помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru