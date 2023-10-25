В Словакии назначили новое правительство во главе с Робертом Фицо

Лидер партии «Направление - социальная демократия» Роберт Фицо вступил в должность премьер-министра Словакии, сообщает ТАСС.

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Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Братиславе.

Новый кабинет министров был официально назначен президентом страны Зузаной Чапутовой.

По итогам парламентских выборов партия Фицо создала коалицию вместе с партией «Голос – социальная демократия» и Словацкой национальной партией, которой принадлежит в парламенте республики 79 из 150 мест.

Ранее стало известно, что правительство Словакии прекратило военную помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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