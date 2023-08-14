Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию

«Член Госсовета и министр обороны КНР Ли Шанфу отправится в Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», — цитирует заявление ТАСС.

Министр совершит поездки по приглашению глав Минобороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Ожидается, что Ли Шанфу выступит на конференции в Москве с речью, встретится с представителями военного руководства, а в Белоруссии — проведет переговоры с военными и государственными чиновниками и посетит воинские части.

Ранее стало известно, что РФ посетит министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали, напоминает RT.

