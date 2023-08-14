Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
Министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности, визит запланирован на 14-19 августа . Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства У Цзянь.
«Член Госсовета и министр обороны КНР Ли Шанфу отправится в Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», — цитирует заявление ТАСС.
Министр совершит поездки по приглашению глав Минобороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Ожидается, что Ли Шанфу выступит на конференции в Москве с речью, встретится с представителями военного руководства, а в Белоруссии — проведет переговоры с военными и государственными чиновниками и посетит воинские части.
Ранее стало известно, что РФ посетит министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru