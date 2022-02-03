Глава Минобороны Канады допустила отправку военных в страны Балтии

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что пока у её ведомства нет планов по отправке канадских солдат в Польшу и страны Балтии.

Россия потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине

При этом глава канадского оборонного ведомства, которая находится с визитом в Риге, не исключила, что подобное решение всё же будет принято позднее.

«Надо думать, возможно, нужно будет отправить больше канадских солдат в страны Балтии и Польшу», - отметила Ананд.

Ранее власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного ухудшения обстановки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЛатвияПольшаВоеннослужащиеНАТОКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры