Глава Минобороны Канады допустила отправку военных в страны Балтии
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что пока у её ведомства нет планов по отправке канадских солдат в Польшу и страны Балтии.
При этом глава канадского оборонного ведомства, которая находится с визитом в Риге, не исключила, что подобное решение всё же будет принято позднее.
«Надо думать, возможно, нужно будет отправить больше канадских солдат в страны Балтии и Польшу», - отметила Ананд.
Ранее власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного ухудшения обстановки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Сейм Латвии одобрил штрафы за демонстрацию советской техники
- Глава Минобороны Канады допустила отправку военных в страны Балтии
- «Дюна» претендует в 11 номинациях на премию БАФТА
- Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в больницу
- В Африке обнаружен подвид «Омикрона» - штамм невидимка
- Фестиваль «Big Love Show» перенесли из-за коронавируса
- Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности
- Прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle на территории России
- Объявлены имена знаменосцев сборной России на открытии ОИ-2022 в Пекине
- Байден сообщил об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru