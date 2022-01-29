Россия потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что канадские ВС в рамках операции Unifier занимались подготовкой бойцов праворадикальных неонацистских формирований.

Как отметил Степанов, речь идет о «десятках, если не сотнях» неонацистов.

«И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — подчеркнул посол.

При этом Минобороны Канады неохотно реагирует на подобные публикации, ссылаясь на собственное внутреннее расследование, однако не предоставляет данных о его ходе и результатах. В связи с этим посол выразил озабоченность.

Степанов отметил, что также озабоченность Москвы вызывает то, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы «направляются на восток страны и убивают других украинцев».

«То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал», — заключил дипломат.

