Россия потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине
Россия запросила у Канады разъяснений в связи с сообщениями о подготовке вооруженными силами страны неонацистских формирований на Украине. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что канадские ВС в рамках операции Unifier занимались подготовкой бойцов праворадикальных неонацистских формирований.
Как отметил Степанов, речь идет о «десятках, если не сотнях» неонацистов.
«И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — подчеркнул посол.
При этом Минобороны Канады неохотно реагирует на подобные публикации, ссылаясь на собственное внутреннее расследование, однако не предоставляет данных о его ходе и результатах. В связи с этим посол выразил озабоченность.
Степанов отметил, что также озабоченность Москвы вызывает то, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы «направляются на восток страны и убивают других украинцев».
«То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал», — заключил дипломат.
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