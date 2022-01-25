СМИ: Канада призвала дипломатов покинуть Украину

Власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного ухудшения обстановки. Об этом сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, во вторник готовится официальное заявление по этому поводу. Отмечается, что посольство страны в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.

«Театр абсурда»: В ЛНР высмеяли слова о «вторжении» России на Украину 20 февраля

Ранее МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину из-за ситуации на границе.

Власти Австралии также начали эвакуацию семей дипломатов из Киева, а МИД Германии предложил членам семей дипломатов по желанию покинуть Украину.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал 20 февраля датой «вторжения» российских войск в его страну. Он указал, что в этот день закончатся Олимпиада в Пекине и российско-белорусские военные учения. Перед реальной войной стороны конфликта никогда не называют конкретную дату ее начала, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

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