Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине

Он отметил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности власти Украины просят генераторы.

Ранее Telegraph сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине одеяла и генераторы в преддверии зимы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

