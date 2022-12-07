Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто.
Он отметил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности власти Украины просят генераторы.
Ранее Telegraph сообщил, что мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине одеяла и генераторы в преддверии зимы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru