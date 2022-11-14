СМИ: Украина попросила у Австралии уголь и передвижные генераторы
Украина попросила Австралию рассмотреть возможность поставок угля, передвижных генераторов и трансформаторов из-за повреждения энергетической инфраструктуры вооруженными силами России. Об этом сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что просьба исходила от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на саммите АСЕАН в Камбодже премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе. По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, гуманитарная ситуация на Украине стала «катастрофической» за выходные из-за многочисленных ракетных ударов и вывода из строя до 40% энергосистемы страны.
В понедельник, 14 ноября, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на минувшей неделе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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