Глава разведки Германии не увидел признаков военного ослабления России

Армия России все еще сильна и может вести боевые действия «на дальних дистанциях». Об этом заявил руководитель Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль в интервью Die Welt.

Медведев заявил, что с начала года в российскую армию приняли свыше 117 тысяч человек

Глава BND подчеркнул, что РФ не показала признаков военного ослабления несмотря на то, что специальная военная операция длится уже больше года, отмечает телеканал «360».

«Россия по-прежнему готова вести бои ... Это также относится к вооружению и боеприпасам. В этом отношении не может быть и речи о слабости», — считает Каль.

Руководитель немецкой разведки указал, что у российских военных есть уязвимые места: например, в части эффективности ВС. Однако армия РФ сможет продолжать конфликт в долгосрочной перспективе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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