Глава разведки Германии не увидел признаков военного ослабления России
Армия России все еще сильна и может вести боевые действия «на дальних дистанциях». Об этом заявил руководитель Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль в интервью Die Welt.
Глава BND подчеркнул, что РФ не показала признаков военного ослабления несмотря на то, что специальная военная операция длится уже больше года, отмечает телеканал «360».
«Россия по-прежнему готова вести бои ... Это также относится к вооружению и боеприпасам. В этом отношении не может быть и речи о слабости», — считает Каль.
Руководитель немецкой разведки указал, что у российских военных есть уязвимые места: например, в части эффективности ВС. Однако армия РФ сможет продолжать конфликт в долгосрочной перспективе, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru