Глава разведки Германии не увидел признаков военного ослабления России

Глава BND подчеркнул, что РФ не показала признаков военного ослабления несмотря на то, что специальная военная операция длится уже больше года, отмечает телеканал «360».

«Россия по-прежнему готова вести бои ... Это также относится к вооружению и боеприпасам. В этом отношении не может быть и речи о слабости», — считает Каль.

Руководитель немецкой разведки указал, что у российских военных есть уязвимые места: например, в части эффективности ВС. Однако армия РФ сможет продолжать конфликт в долгосрочной перспективе, пишет «Свободная пресса».

