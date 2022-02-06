Глава Минобороны ФРГ отрицает поставки оружия Украине

«Правительство ФРГ уже давно - и в предыдущие легислатурные периоды - придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», - отметила Ламбрехт.

Она подчеркнула, что аналогии с поставками орудия курдам на север Ирака неуместна, потому что «там убивали и продавали в рабство людей».

«Это была совершенно другая ситуация», - цитирует Ламбрехт ТАСС.

Немецкий министр подчеркнула, что «во время конфликта на Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия - НАТО и в нормандском формате».

«Поэтому наша задача сейчас - деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем», - заявила глава Минобороны Германии.

При этом она снова напомнила Москве о «серьезных последствиях», если территориальная целостность Украины будет нарушена.

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

