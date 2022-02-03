Канцлер ФРГ анонсировал встречу с Путиным в Москве

Шольц не уточнил дату своего визита, однако отметил, что он состоится в ближайшее время. Глава ФРГ подчеркнул, что важна скоординированная политика в отношении ЕС и НАТО.

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

