Канцлер ФРГ анонсировал встречу с Путиным в Москве
Канцлер Германии Олаф Шольц о встрече ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц не уточнил дату своего визита, однако отметил, что он состоится в ближайшее время. Глава ФРГ подчеркнул, что важна скоординированная политика в отношении ЕС и НАТО.
Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.
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