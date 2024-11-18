Глава Минобороны Британии отказался комментировать публикации про удары по РФ
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался комментировать публикации в СМИ о якобы разрешении на удары вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом пишет The Sun.
Отмечается, что на встрече с депутатами Палаты общин британского парламента он объяснил свой отказ соображениями безопасности.
«Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии о дальнобойных системах», - сказал Хили.
Ранее замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтвердил данные о том, что Украине разрешили использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru