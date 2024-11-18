Глава Минобороны Британии отказался комментировать публикации про удары по РФ

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался комментировать публикации в СМИ о якобы разрешении на удары вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом пишет The Sun.

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Отмечается, что на встрече с депутатами Палаты общин британского парламента он объяснил свой отказ соображениями безопасности.

«Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии о дальнобойных системах», - сказал Хили.

Ранее замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не подтвердил данные о том, что Украине разрешили использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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