Глава МИД Японии объявил о смене этапа переговоров с Россией
Глава японского МИД Тосимицу Мотэги после переговоров в Мюнхене с коллегой из России Сергеем Лавровым заявил, что в переговорах с Россией по проблеме заключения мирного договора начинается новый этап. Об этом сообщает NHK.
Министр иностранных дел Японии считает, что в переговорном процессе начались изменения.
«Этапы (переговоров — прим. НСН) меняются», — заявил Тосимицу Мотэги.
По мнению японского министра, стороны дискуссии уже не противостоят друг другу, а начали позитивное обсуждение.
По итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности Лавров и Мотэги оценили состояние двусторонних отношений, а также согласовали график политического диалога, отмечает RT.
С середины прошлого века Москва и Токио пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны, но основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония оспаривает принадлежность четырех южных островов – Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы Хабомаи, которые в империи считают своими «северными территориями». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению и закреплен международным правом.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН также заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора. Он напомнил базовое условие для заключения мирного договора между Москвой и Токио – признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе и новые территориальные границы.
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