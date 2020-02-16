Глава МИД Японии объявил о смене этапа переговоров с Россией

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги после переговоров в Мюнхене с коллегой из России Сергеем Лавровым заявил, что в переговорах с Россией по проблеме заключения мирного договора начинается новый этап. Об этом сообщает NHK.

Министр иностранных дел Японии считает, что в переговорном процессе начались изменения.

«Этапы (переговоров — прим. НСН) меняются», — заявил Тосимицу Мотэги.

По мнению японского министра, стороны дискуссии уже не противостоят друг другу, а начали позитивное обсуждение.

По итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности Лавров и Мотэги оценили состояние двусторонних отношений, а также согласовали график политического диалога, отмечает RT.