Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе
Европейский союз стремительно слабеет и теряет конкурентоспособность, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Слова дипломата приводит ТАСС.
По его мнению, причиной ослабления стала плохая реакция руководства ЕС на возникающие проблемы. Также он обратил внимание на нападки на традиционные ценности и поощрение миграции.
Министр полагает, что события последних лет доказали неспособность институтов ЕС справиться с вызовами.
«Нужно действовать быстро, потому что Европейский союз стремительно слабеет, а Брюссель стремительно расширяет свою власть», - добавил Сийярто.
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель анонсировал присоединение к сообществу еще 10 стран. По его словам, временные рамки еще предстоит обсудить, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе
- МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх
- Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
- «Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей
- В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо
- Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ
- СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве
- Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении
- На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
- В США назвали Сенат «домом престарелых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru