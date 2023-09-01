Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе

По его мнению, причиной ослабления стала плохая реакция руководства ЕС на возникающие проблемы. Также он обратил внимание на нападки на традиционные ценности и поощрение миграции.

Министр полагает, что события последних лет доказали неспособность институтов ЕС справиться с вызовами.

«Нужно действовать быстро, потому что Европейский союз стремительно слабеет, а Брюссель стремительно расширяет свою власть», - добавил Сийярто.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель анонсировал присоединение к сообществу еще 10 стран. По его словам, временные рамки еще предстоит обсудить, сообщает «Радиоточка НСН».

