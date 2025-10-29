Основатель рок-группы «Пасека» получил 15 лет колонии за убийство
Измайловский суд Москвы приговорил основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам колонии по делу об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Следствие установило, что Медведкин причастен к убийству бывшего генерального директора компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и покушению на жизнь учредителя этой же фирмы Арсения Щельцина.
Роман Медведкин известен как музыкант и основатель рок-группы «Пасека», которая получила известность в начале 2000-х годов.
После завершения музыкальной карьеры он занялся бизнесом в сфере цифровых технологий и сотрудничал с компанией «Цифровые платформы», передает «Радиоточка НСН».
