Основатель рок-группы «Пасека» получил 15 лет колонии за убийство

Измайловский суд Москвы приговорил основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам колонии по делу об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что Медведкин причастен к убийству бывшего генерального директора компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и покушению на жизнь учредителя этой же фирмы Арсения Щельцина.