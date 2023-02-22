Экс-сотрудник Белого дома назвал Джо Байдена идиотом

По мнению Робертса, Байден даже не пытается исправить сложившуюся ситуацию на внешнеполитической арене, а вместо прямого диалога с Путиным он накаляет обстановку демонстративными выступлениями в Польше и на Украине.

«И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь», - написал Робертс в статье на своем сайте.

Автор статьи считает, что простые американцы не в курсе реального положения дел российско-американских отношений, они не осознают, насколько масштабна и опасна нынешняя конфронтация.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве заявил, что Россия никогда не победит Украину. При этом он предупредил Киев, что страну ждут «жесткие и горькие» дни.

