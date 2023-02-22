Экс-сотрудник Белого дома назвал Джо Байдена идиотом
У президента России Владимира Путина, который долгое время терпел выходки американского коллеги Джо Байдена, лопнуло терпение, считает сотрудник Белого дома при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.
По мнению Робертса, Байден даже не пытается исправить сложившуюся ситуацию на внешнеполитической арене, а вместо прямого диалога с Путиным он накаляет обстановку демонстративными выступлениями в Польше и на Украине.
«И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь», - написал Робертс в статье на своем сайте.
Автор статьи считает, что простые американцы не в курсе реального положения дел российско-американских отношений, они не осознают, насколько масштабна и опасна нынешняя конфронтация.
Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве заявил, что Россия никогда не победит Украину. При этом он предупредил Киев, что страну ждут «жесткие и горькие» дни.
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