Песков заявил, что Путин и Байден еще не пользовались горячей линией связи

Горячая линия между Москвой и Вашингтоном была создана в 1963 году для экстренных переговоров лидеров двух стран, отмечает телеканал «360».

Песков подтвердил, что этот канал связи продолжает работать.

«Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [линией]», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

По словам пресс-секретаря, таких ситуаций пока не возникало, пишет Ura.ru.

