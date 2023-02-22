Песков заявил, что Путин и Байден еще не пользовались горячей линией связи

Горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сохраняется, однако президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пока не пользовались ею. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Горячая линия между Москвой и Вашингтоном была создана в 1963 году для экстренных переговоров лидеров двух стран, отмечает телеканал «360».

Песков подтвердил, что этот канал связи продолжает работать.

«Безусловно, при желании [лидеры двух стран] могут воспользоваться [линией]», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

По словам пресс-секретаря, таких ситуаций пока не возникало, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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