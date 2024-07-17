Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз наладить каналы связи с Россией
17 июля 202409:28
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Евросоюза наладить контакт с Россией, не теряя каналов связи с Украиной. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам дипломата, необходимо возвращать легитимность дипломатическим каналам. Связь с Россией, полагает глава МИД Венгрии, вернет надежду на мир на Украине.
Ранее 63 депутата из нескольких парламентских групп потребовали лишить Венгрию права голоса в Cовете ЕС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru