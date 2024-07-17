Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз наладить каналы связи с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Евросоюза наладить контакт с Россией, не теряя каналов связи с Украиной. Об этом сообщило РИА Новости.

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По словам дипломата, необходимо возвращать легитимность дипломатическим каналам. Связь с Россией, полагает глава МИД Венгрии, вернет надежду на мир на Украине.

Ранее 63 депутата из нескольких парламентских групп потребовали лишить Венгрию права голоса в Cовете ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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