СМИ: В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС
Лишить Венгрию права голоса в Cовете ЕС потребовали 63 депутата из нескольких парламентских групп. Об этом со ссылкой на письмо парламентариев пишет Politico.
Уточняется, что обращение было направлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле.
В документе говорится, что требование связано с поездками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Отмечается, что своими действиями венгерский политик «намеренно исказил свои полномочия», а также «нанёс значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью» председателя Евросовета.
«Это требует реальных действий, таких, как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — цитирует текст письма издание.
Ранее бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала неприемлемым визит Орбана в Москву во время продолжающегося российско-украинский конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru