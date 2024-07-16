СМИ: В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС

Лишить Венгрию права голоса в Cовете ЕС потребовали 63 депутата из нескольких парламентских групп. Об этом со ссылкой на письмо парламентариев пишет Politico.

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Уточняется, что обращение было направлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле.

В документе говорится, что требование связано с поездками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Отмечается, что своими действиями венгерский политик «намеренно исказил свои полномочия», а также «нанёс значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью» председателя Евросовета.

«Это требует реальных действий, таких, как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — цитирует текст письма издание.

Ранее бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала неприемлемым визит Орбана в Москву во время продолжающегося российско-украинский конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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