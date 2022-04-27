Глава МИД Великобритании призывает Запад к поставкам танков и самолетов на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс просит западных союзников начать поставку танков и самолетов на Украину, а также отказаться от потребления российских энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам Трасс, Запад должен удвоить поддержку Украины. В частности, направить тяжелое вооружение, танки, самолеты.
В заявлении говорится о наращении производства вооружения, а также об усилении санкционного давления на Россию, в том числе об отказе от российских энергоресурсов «раз и навсегда».
По мнению главы британского МИД, западные страны не должны финансировать российскую военную операцию на Украине. Коме того, Трасс считает, что благодаря западным санкциям Россия столкнется с «первым долговым дефолтом за столетие».
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