Глава МИД Великобритании призывает Запад к поставкам танков и самолетов на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс просит западных союзников начать поставку танков и самолетов на Украину, а также отказаться от потребления российских энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По словам Трасс, Запад должен удвоить поддержку Украины. В частности, направить тяжелое вооружение, танки, самолеты.

В заявлении говорится о наращении производства вооружения, а также об усилении санкционного давления на Россию, в том числе об отказе от российских энергоресурсов «раз и навсегда».

По мнению главы британского МИД, западные страны не должны финансировать российскую военную операцию на Украине. Коме того, Трасс считает, что благодаря западным санкциям Россия столкнется с «первым долговым дефолтом за столетие».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииВеликобритания
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