Глава МИД Великобритании призывает Запад к поставкам танков и самолетов на Украину

По словам Трасс, Запад должен удвоить поддержку Украины. В частности, направить тяжелое вооружение, танки, самолеты.

В заявлении говорится о наращении производства вооружения, а также об усилении санкционного давления на Россию, в том числе об отказе от российских энергоресурсов «раз и навсегда».

По мнению главы британского МИД, западные страны не должны финансировать российскую военную операцию на Украине. Коме того, Трасс считает, что благодаря западным санкциям Россия столкнется с «первым долговым дефолтом за столетие».