Великобритания поставит высокотехнологичные ракеты класса Brimstone на Украину

Хиппи также сообщил, что данная поставка произойдет в ближайшие несколько недель, предположительно до 10 мая.

Ранее Украина запросила у Великобритании ракеты дальнего действия для поражения наземных целей.

В 2020 году Соединенное Королевство согласилось разработать и продать Киеву морской вариант ракеты Brimstone.

