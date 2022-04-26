Великобритания поставит высокотехнологичные ракеты класса Brimstone на Украину

Великобритания планирует поставку высокотехнологичных ракет класса Brimstone. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи во время обращения к Палате общин, передает ТАСС.

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Хиппи также сообщил, что данная поставка произойдет в ближайшие несколько недель, предположительно до 10 мая.

Ранее Украина запросила у Великобритании ракеты дальнего действия для поражения наземных целей.

В 2020 году Соединенное Королевство согласилось разработать и продать Киеву морской вариант ракеты Brimstone.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияВооружение
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