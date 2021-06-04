Глава МИД Великобритании призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Twitter заявил, что интервью основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «явно проходило под принуждением и под стражей».
Дипломат написал, что белорусским властям следует прекратить «преследование защитников прав человека и свободы СМИ».
Также Рааб призвал привлечь к ответственности «всех, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью».
Ранее Протасевич в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ признался, что участвовал в организации беспорядков в Минске и других городах Белоруссии в 2020 году. Также он заявил, что уважает президента Александра Лукашенко.
Протасевич был задержан после того, как 23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Вместе с ним задержали россиянку София Сапега, сообщает RT.
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