Глава МИД Великобритании призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Twitter заявил, что интервью основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «явно проходило под принуждением и под стражей».

Дипломат написал, что белорусским властям следует прекратить «преследование защитников прав человека и свободы СМИ».

Также Рааб призвал привлечь к ответственности «всех, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью».

Ранее Протасевич в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ признался, что участвовал в организации беспорядков в Минске и других городах Белоруссии в 2020 году. Также он заявил, что уважает президента Александра Лукашенко.

Протасевич был задержан после того, как 23 мая самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Вместе с ним задержали россиянку София Сапега, сообщает RT.

