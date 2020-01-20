Глава МИД Украины встретился с иранским представителем по авиакатастрофе в Тегеране

20 января 202023:52

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с спецпосланником иранского президента по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера в Тегеране, Мохаммадом Эслами. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство.

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Как отмечается в сообщении, в ходе встречи Пристайко заявил о необходимости прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в трагедии, подчеркнув, что за развитием ситуации наблюдает все мировое сообщество. Украинский чиновник также указал на важность отрытого и широкого сотрудничества с Ираном в данном вопросе.

В свою очередь, Эслами выразил готовность к конструктивному взаимодействию, а также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Крушение авиалайнера украинских авиалиний произошло 8 января. Самолет следовал по маршруту Тегеран-Киев, однако через несколько минут после взлета был сбит иранскими ПВО по ошибке. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди жертв были граждане разных стран, в том числе, Канады, Швеции, Великобритании.

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ФОТО: Twitter главы МИД Украины Вадима Пристайко
ТЕГИ:ИранУкраинаАвиакатастрофа