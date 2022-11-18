Медведев: США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Киева
Американские власти рано или поздно приостановят «безоглядную поддержку» Киева, выделять деньги скоро станет все сложнее. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Медведев указал, что из бюджета США в период экономического спада и роста цен власти перекачали в «неведомом направлении» гигантские средства.
«Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов… Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России», - сказал Медведев.
Ранее республиканцы в Палате представителей американского Конгресса предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую властями США Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Замглавы Херсонской области Губарева вышла на свободу
- Минобороны РФ показало вылеты самолетов Су-35С на Украине
- Медведев: США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Киева
- Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидпроцесса по гриппу, ОРВИ и COVID-19
- Суд отменил приговор испортившему картину экс-охраннику «Ельцин Центра»
- Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 27 ноября
- Эксперты рассказали о санкционной «гонке зарплат» в России
- Володин: Украина трижды доказала миру несостоятельность НАТО
- Боец ДНР рассказал о ликвидации украинских диверсантов под Артемовском
- Двое взрослых и пятеро детей погибли при пожаре в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru