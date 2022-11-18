Медведев: США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Киева

Американские власти рано или поздно приостановят «безоглядную поддержку» Киева, выделять деньги скоро станет все сложнее. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Медведев указал, что из бюджета США в период экономического спада и роста цен власти перекачали в «неведомом направлении» гигантские средства.

«Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов… Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России», - сказал Медведев.

Ранее республиканцы в Палате представителей американского Конгресса предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую властями США Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаДмитрий Медведев
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