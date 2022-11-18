Медведев: США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Киева

Он отметил, что настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Медведев указал, что из бюджета США в период экономического спада и роста цен власти перекачали в «неведомом направлении» гигантские средства.

«Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов… Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России», - сказал Медведев.

Ранее республиканцы в Палате представителей американского Конгресса предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую властями США Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

