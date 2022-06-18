Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»

По словам министра, он говорил с «ответственными за принятие решений» в этих регионах.

«Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что другие «желающие уступки» политики выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов.

Как отметил Кулеба, «нереально предположить», что Киев пожертвует «народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир».

