Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»
Ряд официальных лиц в Африке, Азии и арабских странах предлагали Украине «перестать оказывать сопротивление». Об этом написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своей статье для журнала Foreign Affairs.
По словам министра, он говорил с «ответственными за принятие решений» в этих регионах.
«Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его», — подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что другие «желающие уступки» политики выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов.
Как отметил Кулеба, «нереально предположить», что Киев пожертвует «народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир».
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