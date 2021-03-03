Глава МИД Украины раскритиковал шутку премьера Словакии про российскую вакцину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о передачи России части Украины за вакцину от коронавируса. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Кулеба заявил, что дипломату можно обменять вакцину "на несколько регионов Словакии". Он также назвал шутку "некорректными высказываниями" и подчеркнул, что подобная риторика способна испортить "дружеские и искренние отношения" между Словакией и Украиной.

МИД Украины из-за произнесенной в эфире словацкого радио шутки вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Дипломату предъявили ноту протеста.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:УкраинаСловакияВакцинация
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