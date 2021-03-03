Премьер Словакии пошутил о передаче РФ части Украины за «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V», заявив, что пообещал России в обмен на препарат Закарпатскую область Украины.

Как сообщает РБК, об этом он сказал в эфире Radio Express. Отмечается, что Матович так пошутил в ответ на вопрос ведущих, что Словакия пообещала России за вакцину.

После шутки Матович пояснил, что это предвзятое мнение, что договоренность с РФ о чем-либо подразумевает «измену». По его словам, в действительности РФ ничего не просила и Словакия ничего не обещала.

В Украине уже отреагировали на шутку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание некорректным, выразив сожаление, что Матович таким образом портит хорошие словако-украинские отношения.



