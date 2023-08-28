Глава МИД Украины посетит Испанию, Францию и Чехию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Францию, Чехию и Испанию, чтобы обсудить поставки оружия Киеву. Об этом сообщил портал МИД Украины.

«Бедные не получат!»: Заменит ли зерновую сделку экспорт Украины в Румынию

Также глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить укрепление ПВО Украины, продвижение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, подготовку к саммиту мира и вступление Украины в ЕС.

Отмечается, что отдельно будет обсуждаться привлечение компаний из Европы для участия в первом форуме оборонных индустрий.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и Кулебой зерновую сделку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ИспанияЧехияФранцияУкраинаМИД

Горячие новости

Все новости

партнеры