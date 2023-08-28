Глава МИД Украины посетит Испанию, Францию и Чехию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Францию, Чехию и Испанию, чтобы обсудить поставки оружия Киеву. Об этом сообщил портал МИД Украины.
Также глава внешнеполитического ведомства намерен обсудить укрепление ПВО Украины, продвижение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, подготовку к саммиту мира и вступление Украины в ЕС.
Отмечается, что отдельно будет обсуждаться привлечение компаний из Европы для участия в первом форуме оборонных индустрий.
Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и Кулебой зерновую сделку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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