«Бедные не получат!»: Заменит ли зерновую сделку экспорт Украины в Румынию

Украинское зерно идет не на продовольственные рынки, а используется для фуражных целей, сказал в эфире НСН глава Российского зернового союза.

Возможные поставки украинского зерна в Европу транзитом через Румынию и дунайские порты или через Италию никак не помогут справиться с голодом бедным странам, заявил в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры по экспорту зерна из Украины через дунайские порты этой страны в Румынию в объеме 4 млн тонн в месяц. Кроме того, украинские СМИ сообщили о строительстве в Закарпатье железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию.

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«4 млн тонн - это больше, чем по зерновой сделке. При этом украинское зерно в основном не предназначено для продовольственных рынков, оно для фуражных целей. Естественно, беднейшие и африканские страны его не получат», - сказал Злочевский.

По его мнению, новые зерновые планы США не заставят Россию вернуться к «зерновой сделке».

«Мы не планируем возвращаться к зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены требования, оговоренные в протоколах. Они не выполнены вообще», - заключил собеседник НСН.

Действие «зерновой сделки», позволявшей Украине экспортировать зерно и другую сельхозпродукцию из трех портов на Черном море, прекратилось 18 июля 2023 года. Россия отказалась ее продлевать из-за невыполнения условий другими сторонами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 15 августа, что Украина, прикрываясь «зерновой сделкой» от ракетных ударов России, создала в черноморских портах серьезные запасы вооружений, а также развернула рядом с зернохранилищами производство беспилотников для атак на Крым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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