«Бедные не получат!»: Заменит ли зерновую сделку экспорт Украины в Румынию

Возможные поставки украинского зерна в Европу транзитом через Румынию и дунайские порты или через Италию никак не помогут справиться с голодом бедным странам, заявил в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По данным The Wall Street Journal, США ведут переговоры по экспорту зерна из Украины через дунайские порты этой страны в Румынию в объеме 4 млн тонн в месяц. Кроме того, украинские СМИ сообщили о строительстве в Закарпатье железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию.