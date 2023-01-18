Глава МИД ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке
Разработанный в США законопроект о борьбе с деятельностью России в Африке противоречит международному праву, документ следует отозвать. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости.
В апреле прошлого года Палата представителей США одобрила проект против «злонамеренной деятельности» Москвы в Африке, который предусматривает наказание стран континента за сотрудничество с РФ в различных областях.
По словам Пандор, проект «абсолютно не обоснован», пишет РИА ФАН.
«Это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения», – отметила министр.
Глава МИД ЮАР напомнила, что документ пока не принят и будет обсуждаться в сенате, сообщает телеканал «360». Пандор пообещала продолжить выступать против инициативы.
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