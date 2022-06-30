Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией без разрыва консульских отношений, сообщает пресс-служба украинского МИД.
В сообщении говорится, что решение было принято после признания Дамаском Донецкой и Луганской народных республик, «в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».
«Наша позиция чёткая - мы максимально жёстко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Также в украинском МИД добавили, что Киев «начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, и наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц».
Ранее в министерстве иностранных дел Сирии заявили, приняли решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик «воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах».
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