Глава МИД Турции назвал причину конфликта на Украине
Если бы мировое сообщество «должным образом отреагировало» на воссоединение Крыма и России, конфликта на Украине не было бы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье в воскресенье, 20 марта. Трансляция речи шла на его странице в Twitter.
«Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло», - цитирует министра ТАСС.
Ранее власти Турции заявляли, что не намерены признавать присоединение Крыма к России, объясняя это тем, что Анкара выступает за «территориальную целостность Украины».
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