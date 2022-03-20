Глава МИД Турции назвал причину конфликта на Украине

«Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло», - цитирует министра ТАСС.

Ранее власти Турции заявляли, что не намерены признавать присоединение Крыма к России, объясняя это тем, что Анкара выступает за «территориальную целостность Украины».

