Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну

По его словам, Анкаре не следует поддерживать одну сторону в конфликте.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Турецкая республика больше не является пешкой на игровых столах других стран, а теперь сама создает правила игры.

«Если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну в войну», - добавил Чавушоглу.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на переизбрание на новый срок.

