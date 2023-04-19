Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну, сообщает РИА Новости. Об этом глава МИД Турции заявил во время выступления в Манавгате на юге страны.
По его словам, Анкаре не следует поддерживать одну сторону в конфликте.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Турецкая республика больше не является пешкой на игровых столах других стран, а теперь сама создает правила игры.
«Если они придут ко власти, то не дай Бог – втянут страну в войну», - добавил Чавушоглу.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на переизбрание на новый срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru