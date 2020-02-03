Захарова высмеяла «победившего Россию» главу МИД Польши

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», - заявила Захарова, пишет NEWS.ru

Ранее Чапутович заявил, что Россия проиграла Польше, так как не смогла навязать миру «свое повествование истории». В то же время министр призвал обе стороны успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны, несмотря на различия, все равно остаются соседями.

При этом на прошлой неделе заместитель Чапутовича Павел Яблонский заявил, что Польша имеет право требовать военные репарации с России за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

Захарова в ответ на это посоветовала Яблонскому прекратить «шаромыжничать», судя по всему, намекая на то, что Польша ищет дополнительные источники финансирования после сокращения помощи со стороны ЕС.

