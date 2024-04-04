Глава МИД Польши объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине

По его словам, создание миссии не означает, что страны НАТО вступают в украинский конфликт. По словам Сикорского, альянс сможет использовать «координационные, обучающие и планирующие возможности НАТО» для поддержки Киева «более координированным образом».

Министр уточнил, что, в частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу LCI, что США выступают против отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, такой шаг может спровоцировать прямой военный конфликт с Россией, передает «Радиоточка НСН».

