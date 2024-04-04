Глава МИД Польши объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине
Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По его словам, создание миссии не означает, что страны НАТО вступают в украинский конфликт. По словам Сикорского, альянс сможет использовать «координационные, обучающие и планирующие возможности НАТО» для поддержки Киева «более координированным образом».
Министр уточнил, что, в частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу LCI, что США выступают против отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, такой шаг может спровоцировать прямой военный конфликт с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru