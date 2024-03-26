Кулеба: Западу нужно смириться с тем, что ему придется развернуть войска на Украине

Украина не просила, чтобы войска Североатлантического альянса разворачивались на ее территории, но Западу нужно смириться с тем, что этот день может наступить. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico.

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Он отметил, что в случае поражения Киева у НАТО не останется иного пути. При этом Кулеба подчеркнул, что Запад хочет от Украины, чтобы она вела боевые действия «со связанной за спиной рукой».

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в разговоре с НСН, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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