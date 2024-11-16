Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры» по Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные переговоры» по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин по телефону обсудил с Шольцем конфликт на Украине

Министр заявил, что в Варшаве состоятся «самые важные» обсуждения ситуации.

«На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — отметил Сикорский, комментируя телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам главы МИД, на переговорах будут присутствовать министры иностранных дел Франции, Германии, Украины, а также новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа состоялась по инициативе ФРГ, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине и обсудили двусторонние отношения.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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