Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры» по Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные переговоры» по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр заявил, что в Варшаве состоятся «самые важные» обсуждения ситуации.
«На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — отметил Сикорский, комментируя телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
По словам главы МИД, на переговорах будут присутствовать министры иностранных дел Франции, Германии, Украины, а также новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа состоялась по инициативе ФРГ, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине и обсудили двусторонние отношения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru