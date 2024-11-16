Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры» по Украине

Министр заявил, что в Варшаве состоятся «самые важные» обсуждения ситуации.

«На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс», — отметил Сикорский, комментируя телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам главы МИД, на переговорах будут присутствовать министры иностранных дел Франции, Германии, Украины, а также новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем впервые с декабря 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа состоялась по инициативе ФРГ, политики обменялись мнениями по ситуации на Украине и обсудили двусторонние отношения.

