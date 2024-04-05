Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск на Украину

По его словам, отправка западных войск может привести к мировой войне, которой никто не хочет. При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе не следует «в принципе что-то исключать».

Норвежский министр также добавил, что говоря об отправке войск на Украину страны НАТО имеют ввиду инструкторов и советников, но не не боевых подразделений.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции, сообщает RT.

